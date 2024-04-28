На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тела двух мужчин

В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда обнаружили в Тисе тела двух мертвых мужчин.
Об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции.
"Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только к утру. В настоящее время устанавливаются личности погибших", — говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что с 24 февраля 2024 года на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили тела 24 человек, пытавшихся переплыть Тису. В ГНСУ отмечают, что сейчас уровень воды в Тисе уменьшился, но переплывать реку все равно опасно, особенно ночью. Здоровью и жизни угрожают стремительное и холодное течение Тисы, острые камни и корневища.
Ранее сообщалось, что за побег за границу уклонисты платят от 2 до 15 тысяч долларов. Средства перечисляют проводникам, которые еще недавно были сигаретными контрабандистами, однако такие побеги смертельно опасны.
Читайте также:
- За границу выехало по меньшей мере 100 уклонистов: в Киеве разоблачили масштабную схему военкоматов
- Экс-заместитель председателя Службы судебной охраны помогал уклонистам выехать за границу, а затем скрылся сам: детали скандала
- Спрятал под одеялом: дальнобойщик пытался вывезти за границу своего 21-летнего сына (фото)