На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тела двух мужчин

Пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда обнаружили в Тисе тела двух мертвых мужчин.

Об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции.

"Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только к утру. В настоящее время устанавливаются личности погибших", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что с 24 февраля 2024 года на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили тела 24 человек, пытавшихся переплыть Тису. В ГНСУ отмечают, что сейчас уровень воды в Тисе уменьшился, но переплывать реку все равно опасно, особенно ночью. Здоровью и жизни угрожают стремительное и холодное течение Тисы, острые камни и корневища.

Ранее сообщалось, что за побег за границу уклонисты платят от 2 до 15 тысяч долларов. Средства перечисляют проводникам, которые еще недавно были сигаретными контрабандистами, однако такие побеги смертельно опасны.

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