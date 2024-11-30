На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека: чеку выдернула 29-летняя женщина

Об инциденте сообщил 14-летний юноша. Полиция обнаружила тела 29-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.
В Закарпатской области в результате взрыва гранаты погибли три человека.
Об этом сообщает полиция Закарпатья.
Трагический инцидент произошел в селе Малый Березный Ужгородского района. 14-летний подросток позвонил по телефону в полицию и сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.
Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили в помещении посреди комнаты тела трех человек: 29-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушку.
Предварительно установлено, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки. Во время застолья 29-летняя закарпатка взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего произошел взрыв. Все три человека, находившиеся в комнате, погибли.
Полицейские обнаружили в доме еще три гранаты. Они изъяты. Правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области подвыпивший мужчина бросил боевую гранату в подростков.
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