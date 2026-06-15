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На Закарпатье в ТЦК умер мобилизованный — СМИ
Предварительно известно, что в Воловецком районном ТЦК и СП, вероятно, избили мужчину, что привело к его смерти, отметил журналист Виталий Глагола.
️На Закарпатье в ТЦК умер мобилизованный.
Об этом сообщил журналист-расследователь и блогер Виталий Глагола в Telegram.
«Предварительно известно, что в Воловецком районном ТЦК и СП вероятно избили мужчину, что привело к его смерти», — написал журналист.
Представительство Уполномоченного по правам человека безотлагательно начало расследование в рамках парламентского контроля.
«На сегодняшний день: направлены соответствующие письма и запросы в Государственное бюро расследований (ГБР), Военную службу правопорядка (ВСП), Нацполицию Закарпатья, а также в специализированную прокуратуру в сфере обороны», — отметил журналист.
Официальных комментариев от пресс-службы Закарпатского ОТЦК пока нет.
Напомним, в Харьковской области мужчина наехал на полицейского, чтобы не забрали в ТЦК.