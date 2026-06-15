ТЦК / © porady.org.ua

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️На Закарпатье в ТЦК умер мобилизованный.

Об этом сообщил журналист-расследователь и блогер Виталий Глагола в Telegram.

«Предварительно известно, что в Воловецком районном ТЦК и СП вероятно избили мужчину, что привело к его смерти», — написал журналист.

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Представительство Уполномоченного по правам человека безотлагательно начало расследование в рамках парламентского контроля.

«На сегодняшний день: направлены соответствующие письма и запросы в Государственное бюро расследований (ГБР), Военную службу правопорядка (ВСП), Нацполицию Закарпатья, а также в специализированную прокуратуру в сфере обороны», — отметил журналист.

Официальных комментариев от пресс-службы Закарпатского ОТЦК пока нет.

Напомним, в Харьковской области мужчина наехал на полицейского, чтобы не забрали в ТЦК.

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