На Закарпатье в жутком ДТП погибли четыре человека, среди которых есть ребенок: фото и подробности

Полиция расследует причины ДТП.
Возле с. Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, среди которых есть ребенок.
Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.
Авария произошла 20 февраля в 11:58 на трассе "Киев-Чоп". Там микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком Renault.
На месте ДТП погибли четыре человека, среди которых есть один ребенок. Причины ДТП устанавливаются.
"Используя специнструмент чрезвычайники помогли травмированному водителю выбраться из кабины многотонника и передали его под опеку медиков экстренной медицинской помощи. Далее деблокировали тела погибших из микроавтобуса. Причину и другие детали жуткой аварии выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП. Вблизи города Староконстантинов, на трассе "Житомир Черновцы", столкнулись автогрейдер и легковушка.
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