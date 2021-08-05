На Закарпатье вблизи границы с ЕС врач продавал фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус

На Закарпатье вблизи границы с ЕС врач продавал фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус

Стоимость фальшивых справок - тысяча гривен. За день врач продавал до 10 подделок

В Закарпатской области разоблачили медика одной из районных больниц, который вблизи границы с ЕС продавал фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Об этом сообщили в СБУ в Закарпатской области.

По данным правоохранителей, врач одной из районных больниц вблизи границы с ЕС продавал справки о отрицательном тесте на коронавирус. Их стоимость — тысяча гривен. За день врач продавал до 10 подделок. Изготовлял он их, как в больнице, так и в арендованном офисном помещении.

"Для получения справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 путешественникам не нужно было проходить лабораторные исследования. Достаточно было лишь оплатить стоимость" услуги", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски в медика и изъяли у него фальшивые печати медучреждения, технику и готовы "справки".

В СБУ открыли производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сделки сообщено о подозрении. Продолжается следствие.

Напомним, во Львове разоблачили работников больницы и турфирм, которые продавали фальшивые справки о отрицательном тест на COVID-19.

Нацполиция разоблачила семью, которая продавала поддельные справки о прохождении теста на COVID-19

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