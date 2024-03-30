На Закарпатье вблизи курорта Драгобрат произошел оползень (фото)

В Закарпатской области обильные осадки повлекли за собой смещение почвы в ряде населенных пунктов Раховского района. Повреждена дорога вблизи популярного горнолыжного курорта "Драгобрат".

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

"Разрушение природного характера произошло в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. В частности, повторное смещение зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике неподалеку от курорта "Драгобрат", — уточнил он.

Сейчас известно, что разрушения получили лесные дороги и автодороги государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов.

Фото: facebook.com/Микита Завілінський

Масштабы разрушений устанавливают специалисты. На местах работают соответствующие службы. Для ликвидации последствий привлекли нужную технику и другие ресурсы.

Ранее стало известно, во что в Карпатах сошли три снежных лавины.

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