На Закарпатье во двор депутата бросили гранату — подробности, фото

В ночь на 23 января, около 4 часов утра, в Мукачево во двор дома депутата Закарпатского областного совета бросили гранату.

Об этом сообщило Главное управление полиции области.

На место происшествия прибыл наряд полиции и следственно-оперативная группа. "Тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.

Как рассказали правоохранители, на территорию двора неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

На Закарпатье во двор депутата бросили гранату

На Закарпатье во двор депутата бросили гранату

Следователи квалифицируют происшествие по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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