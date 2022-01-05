На Закарпатье во время движения загорелся автобус с полсотней туристов

На Закарпатье во время движения загорелся автобус с полсотней туристов

До прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня.

В селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области.

"До прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня. Через три минуты после получения вызова на месте происшествия уже работали бойцы ГСЧС государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота, а впоследствии к ним присоединились и пожарные из Воловца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что через 15 минут спасатели локализовали пожар на минимальной площади, через 10 минут — полностью ликвидировали.

Напомним:

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