На Закарпатье во время крестного хода священники и верующие жгли распятие: что это за традиция

Похожий ритуал проводят также в Ватикане во время крестной дороги.

В селе Сельце Береговского района Закарпатской области 7 апреля, на Благовещение священники и прихожане УГКЦ жгли крест. Это вызвало возмущение в соцсетях, однако в приходе объяснили, что крест — металлический, который не может сгореть, а эта традиция означает очищение от грехов.

Об этом пишет "Суспильне".

В Сети начали обвинять священников и верующих в том, что подобное – это вандализм, однако те успели успокоить возмущенных людей и объяснили, что этот крест не может сгореть.

"В конце крестной дороги стоит металлический крест, в который вставляются факелы и зажигаются", — сообщили на странице Свято-Покровского прихода с. Сельце в Facebook.

Там добавили, что традиции сжигать крест уже 12 лет. Подобный обряд по сожжению "грехов на кресте" проводят также во время крестного шествия в Ватикане.

"Как знает каждый христианин, через Крест были искуплены — "сожжены" наши грехи и вины, поэтому данный Крест является символом искупления наших грехов, которые сожжены, а Крест остался целым", — говорится в сообщении.

Напомним, новая попытка Ватикана "примирить" жертву и агрессора, привлекая украинского парня и российского подростка к Крестному ходу, который состоялся вечером 7 апреля, вызвала осуждающую реакцию украинского МИД.

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