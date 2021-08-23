На Закарпатье во время работ землей засыпало троих человек — одна женщина задохнулась

На Закарпатье во время работ землей засыпало троих человек — одна женщина задохнулась

Чрезвычайщики спасли двоих человек.

В понедельник, 23 августа, городе Перечин Закарпатской области во время работ по укреплению фундамента произошел сзув почвы. Землей засыпало троих человек. Двое из них извлекли живыми спасатели, еще одна женщина — задохнулась.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Сообщение о происшествии поступило спасателям 23 августа в 17:53. Выяснилось, что во время проведения земляных работ по укреплению фундамента жилого дома на территории частного домовладения в г. Перечин на ул. Бабича произошел оползень. В результате этого засыпало троих человек. Прибывшие на место спасатели вместе с местным населением освободили мужчину и женщину и передали в руки врачей. Еще одна женщина погибла", — отметили в ГСЧС.

ГСЧС

ГСЧС

Напомним, 31 июля жителя Киева во время копания колодца засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров. Он погиб.

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