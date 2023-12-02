На Закарпатье вода вышла из берегов рек: затопило дороги и дома

Спасатели откачивают воду из жилых домов и домохозяйств.

На Закарпатье из-за сильного поднятия уровня воды, вызванного дождями, подтопило автодороги, домохозяйства и сельскохозяйственные угодья.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении указывается, что в Береговском и Хустском районах подтоплены 440 га сельскохозяйственных угодий.

На месте спасатели откачивают воду из жилых домов и домохозяйств.

"Подтопило две автодороги местного значения между населенными пунктами с. Чернотысово и с. Холмовец, и между с. В. Комяти и с. Шаланки Береговского района. Проезд возможен. Также подтоплена автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов между населенными пунктами г. Тячев и с. Бедевля, проезд возможен", — сообщили в ГСЧС.

Также сообщается о смещении опорной стены частного домохозяйства в с. Растоки в результате переувлажнения почвы.

Последствия непогоды в Закарпатье / Фото: dsns.gov.ua

Последствия непогоды в Закарпатье / Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигаются морозы до -15, где будет снижаться в начале декабря.

Кроме того, ранее информировали, что синоптики объявили первый уровень опасности в Украине.

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