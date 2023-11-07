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На Закарпатье водитель отказался от мобилизации из-за матери с 2 группой инвалидности: как его наказали

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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На Закарпатье водитель отказался от мобилизации из-за матери с 2 группой инвалидности: как его наказали

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Мужчина отказался от службы в армии из-за матери с инвалидностью.

В Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку ухаживает за матерью и дядей, у которых есть вторая группа инвалидности.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина работает водителем-экспедитором. 2 мая 2023 года ВВК признала его годным к службе в армии и мужчина получил повестку. Однако он отказался от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что он отказался от службы в армии, поскольку 17 мая 2023 г. у его матери была операция, после которой ей назначили вторую группу инвалидности. Также он ухаживает за своим дядей со второй группой инвалидности и пожилой бабушкой.

Суд установил, что мать мужчины и дядя действительно имеют вторую группу инвалидности. Они проживают вместе с подозреваемым в одном доме. Также мужчина воспитывает двоих детей и ухаживает за пожилой бабушкой.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Однако суд заменил реальный срок на год испытательного.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, на Закарпатье заключили в тюрьму бойца, который из-за ранения не может ходить.

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Дата публикации
Просмотры
441
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