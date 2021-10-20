На Закарпатье водитель под "кайфом" насмерть сбил 17-летнюю девушку: подробности жуткой ДТП

Суд взял водителя под стражу без возможности внесения залога.

На Закарпатье попрощались с 17-летней девушкой, которую насмерть сбил 29-летний водитель. Он на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Родственники девушки требуют справедливого наказания для подозреваемого.

Об этом пишет mukachevo.net.

ДТП произошло в с. Косино, что на Закарпатье. Две девушки шли по обочине дороги, где них наехал автомобиль Volkswagen Golf. 17-летняя девушка погибла на месте аварии. Известно, что покойную звали Ольгой. Она была родом из села Пузняковцы, однако недавно девушка переехала в Мукачево к брату. Она работала в одном из местных заведений.

Mukachevo.net

Родственник девушки рассказал, что семья Ольги и до сих пор не верит в то, что произошло и требует, чтобы водитель был наказан.

"Оля всегда была жизнерадостной и уверенной в себе девушкой, никогда не переходила границу цинизма и эгоизма — была верной подругой и искренним человеком", — рассказал родственник девушки.

Семья девушки требует от полиции справедливого расследования трагедии и отмечает, что горе-водитель уже ранее попадал в ДТП. С девушкой попрощались сегодня, 20 октября, в ее родном селе Пузняковцы.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

В Нацполиции Закарпатской области сообщили, что 16-летняя девушка, которая также пострадала в аварии, находится в больнице. У нее переломаны обе конечности.

19 октября суд взял водителя под стражу без возможности внесения залога. Ему инкриминируют ч.3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье погиб 17-летняя участница шоу "Венгрия имеет талант".

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