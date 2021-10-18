На Закарпатье водитель под наркотиками слетел в кювет: погибла 17-летняя девушка, еще одна в больнице

В авто находились два несовершеннолетние девушки и два парня, последние не травмировались.
В селе Косино на Закарпатье в результате аварии погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.
Правоохранители предварительно выяснили, что 29-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и съехал в кювет.
В аварии погибла 17-летняя девушка, жительница села Пузняковцы. Еще одну пассажирку — 16-летнюю девушку госпитализировали с травмами.
В автомобиле находился еще один пассажир — 18-летний житель Косина. Последний и водитель не травмировались, от медицинской помощи отказались.
Правоохранители установили, что за рулем водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Его задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По факту аварии следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, во Владимире-Волынском водий Mercedes насмерть сбил 28-летнюю женщину, маму трех малолетних детей.