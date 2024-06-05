На Закарпатье водитель сбил внезапно выехавшего на самокате ребенка (видео)

Водитель сбил ребенка, который на самокате выехал со двора.
В Закарпатье водитель сбил ребенка, который внезапно выехал на проезжую часть на самокате.
Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Telegram.
Инцидент произошел в селе Нижняя Апша Тячевского района. Водитель автомобиля сбил ребенка, который на самокате выехал из-за припаркованного авто.
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В результате аварии 7-летняя девочка получила травмы. Медики диагностировали у нее перелом левой руки. Жизни ребенка ничего не угрожает.
За рулем авто находился 32-летний местный житель. В его крови обнаружили 0,1 промилле алкоголя. Начато расследование.
Напомним, что во Львове полицейское авто попало в ДТП и опрокинулось на крышу. В результате аварии семеро пострадавших.
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