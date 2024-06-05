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На Закарпатье водитель сбил внезапно выехавшего на самокате ребенка (видео)

На Закарпатье водитель сбил внезапно выехавшего на самокате ребенка (видео)

Ребенок на самокате выехал из-за припаркованного авто / Фото: pixabay.com

Водитель сбил ребенка, который на самокате выехал со двора.

В Закарпатье водитель сбил ребенка, который внезапно выехал на проезжую часть на самокате.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Telegram.

Инцидент произошел в селе Нижняя Апша Тячевского района. Водитель автомобиля сбил ребенка, который на самокате выехал из-за припаркованного авто.

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В результате аварии 7-летняя девочка получила травмы. Медики диагностировали у нее перелом левой руки. Жизни ребенка ничего не угрожает.

За рулем авто находился 32-летний местный житель. В его крови обнаружили 0,1 промилле алкоголя. Начато расследование.

Машина, сбившая ребенка на самокате / © Виталий Глагола
Машина, сбившая ребенка на самокате / Фото: Виталий Глагола

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