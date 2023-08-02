На Закарпатье военком заставлял солдат строить себе дом: у него нашли золотой слиток и флаг РФ

В Закарпатской области разоблачили военного комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП. Он заставлял своих подчиненных строить себе дом, а во время обысков у майора обнаружили золотой слиток, российскую и советскую символики.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и МВД.

По данным следствия, глава районного ТЦК и СП заставлял своих подчиненных строить себе дом, земельный участок под который он купил во время войны и оформил на родственника.

"Обнаружили майора и его подчиненных во время осуществления строительных работ на объекте. В ходе санкционированных обысков обнаружены служебные документы, квитанции, талоны на топливо, денежные средства, наручные часы, золотой слиток и другие вещи, имеющие доказательное значение", — говорится. в сообщении.

Обыск у военного комиссара в Закарпатье / Фото: Офис Генерального прокурора

Также во время обысков у майора были обнаружены георгиевские ленты, флаг и военный головной убор страны-агрессорки, футболка с логотипом "СССР", советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии, коробка с монетами рф.

Символика РФ и СССР / Фото: Государственное бюро расследований

Символика, обнаруженная во время обысков в Закарпатье / Фото: Государственное бюро расследований

Российское удостоверение, которое нашли следователи ДБР у военкома / Фото: Государственное бюро расследований

Обыски у военкома в Закарпатье / Фото: Государственное бюро расследований

В ГБР добавили, что военный комиссар "родился и учился на территории России, он заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение".

Военккому инкриминируют ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти и служебных обязанностей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обыски у военкома в Закарпатье / Фото: Офис Генерального прокурора

Обыски на Закарпатье у военкома / Фото: Офис Генерального прокурора

"В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.

Также правоохранители разоблачили руководство Белгород-Днестровского военкомата и работников военно-врачебной комиссии. Они организовали по всей стране разветвленную сеть посредников, которые за 7-10 тысяч долларов помогали мужчинам избегать мобилизации.

Читайте также: