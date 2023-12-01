На Закарпатье военным разрешили проверять документы: в ОВА объяснили причину

Это решение должно упростить работу военным с точки зрения охраны, обороны и контрразведывательного режима.

Одобренное советом обороны Закарпатья решение о введении отдельных мер правового режима военного положения, в частности проверки документов военными и нацгвардейцами, не связано с мобилизацией и не содержит разрешения на проверку транспортных средств, жилья или других помещений граждан.

Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил на брифинге заместитель председателя Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк.

Чиновник подчеркнул, что принятое решение касается исключительно проверки документов.

По его словам, этот режим выполняется в соответствии с постановлением, которое действительно включает в себя не только проверку документов, но и транспортных средств, жилья, имущества и всего остального. Однако, уверяет он, на территории Закарпатской области решением совета обороны введена исключительно проверка документов.

Почему было принято такое решение

"Существует заблуждение якобы оно [решение о проверке документов военными] связано с мобилизацией, но это совсем не так", — заверил Игорь Шинкарюк, утверждая, что это сделано, чтобы дать "возможность, инструмент и правовые основания" военнослужащим, а также другим представителям сектора охраны и безопасности осуществлять проверку документов в зоне ответственности или несения ими службы.

Также читайте Мобилизация в Украине: кто имеет право проверять документы и что должно быть в повестке

По словам чиновника, военные и представители Нацгвардии часто докладывают о случаях, когда подозрительные люди заходят на объекты критической инфраструктуры или другие охраняемые территории, не имея при себе никаких документов. Военнослужащие, остановив таких людей, должны выяснить их личность, но не имеют таких полномочий. То есть, это решение совета обороны области должно упростить работу военным с точки зрения охраны, обороны и контрразведывательного режима.

Кроме того, по словам заместителя председателя ОВА, многие прибывают на территорию области с целью незаконного пересечения границы.

“У нас отвлекаются огромные силы Государственной пограничной службы, вынужденной работать по всей линии государственной границы. А это несколько сотен километров”, – объяснил Игорь Шинкарюк.

При этом, по его словам, самих пограничников для этого не хватает.

Также, утверждает Шинкарюк, это решение необходимо из-за повышенного уровня криминогенной обстановки, поскольку на территорию Закарпатья прибывают разные группы людей, среди которых так называемые "авторитеты".

Кто и что имеет право проверять

"Этим решением совета обороны назначены коменданты, которые непосредственно в районах будут определять, какие военные подразделения, каких сил и средств Национальной гвардии, государственной пограничной службы, СБУ будут иметь право соответствующего контроля документов", — сообщил заместитель председателя ОВА.

Он также подчеркнул, что на территории Закарпатской области до сих пор нет комендантского часа. А введенный с сегодняшнего дня правовой режим уже действует на всей территории Украины с начала полномасштабного вторжения.

По его словам, информация о том, что в рамках этого правового режима предоставляется право проверять транспортные средства, жилье или другие помещения граждан не соответствует действительности. Все это возможно только при наличии соответствующего решения и санкции суда.

Напомним, во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уполномочили проверять документы у всех военнообязанных мужчин в возрасте 18-60 лет на территории области.

Читайте также: