На Закарпатье военный после СОЧ поджег односельчанина из-за ревности

Едва не сжег заживо односельчанина: на Мукачевщине задержали 45-летнего мужчину

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На Закарпатье правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге своего односельчанина. Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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Злоумышленником оказался 45-летний местный житель, военнослужащий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ).

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По словам правоохранителей, 51-летний потерпевший пришел к односельчанину в гости. Мужчины вместе употребляли алкоголь. Впоследствии между ними возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры хозяин дома облил гостя легковоспламеняющимся веществом и поджег его зажигалкой.

После этого потерпевший самостоятельно ушел домой. На следующий день его в тяжелом состоянии обнаружили родственники, которые и вызвали медиков. В результате поджога мужчина получил телесные повреждения в виде ожогов 1-й и 2-й степеней.

45-летнего фигуранта полицейские разыскали и задержали. Его поместили в изолятор временного содержания. Следователи квалифицировали его действия по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве военный в СОЧ совершил разбойное нападение на заправку.

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