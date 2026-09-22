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- Украина
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На Закарпатье военный после СОЧ поджег односельчанина из-за ревности
Облил веществом и чиркнул зажигалкой — на Закарпатье застолье переросло в покушение на убийство из-за ревности.
На Закарпатье правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге своего односельчанина. Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
Злоумышленником оказался 45-летний местный житель, военнослужащий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ).
По словам правоохранителей, 51-летний потерпевший пришел к односельчанину в гости. Мужчины вместе употребляли алкоголь. Впоследствии между ними возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры хозяин дома облил гостя легковоспламеняющимся веществом и поджег его зажигалкой.
После этого потерпевший самостоятельно ушел домой. На следующий день его в тяжелом состоянии обнаружили родственники, которые и вызвали медиков. В результате поджога мужчина получил телесные повреждения в виде ожогов 1-й и 2-й степеней.
45-летнего фигуранта полицейские разыскали и задержали. Его поместили в изолятор временного содержания. Следователи квалифицировали его действия по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киеве военный в СОЧ совершил разбойное нападение на заправку.