На Закарпатье вор украл деньги из церковного ящика, но после проповеди священника сдался полиции

На Закарпатье вор украл деньги из церковного ящика, но после проповеди священника сдался полиции

Священнослужитель пристыдил рецидивиста.

В селе Колочава Хустского района Закарпатской области 37-летний ранее судимый мужчина похитил деньги из церковного ящика. Вора в храме застал священник, который и обратился в полицию.

На место происшествия немедленно выехали полицейские. Как рассказали в пресс-службе полиции области, правоохранители установили, что кражу совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области.

Злоумышленник сумел подобрать ключ к храму, где и совершил кражу. Деньги, которые мужчина спрятал в карманах куртки, полицейские изъяли.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Как пишет ZAXID.NET, мужчина похитил деньги из ящика для сбора пожертвований на лечение больного ребенка. Священник, заставший вора в храме, пристыдил его и остался с ним до приезда полицейских.

Мужчина уже имел судимость, поэтому не решился бежать, а дождался приезда правоохранителей.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

По факту кражи следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 статьи 185 Уголовного кодекса. Речь идет о покушении на воровство, совершенное с проникновением.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Согласно инкриминируемой статье, ему грозит от 3 до 6 лет заключения. Сейчас решается вопрос об сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

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