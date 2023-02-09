На Закарпатье воспитательница детсада, избившая 6-летнюю девочку, пытается вернуться на работу

Инцидент произошел в августе 2022 года, после чего воспитательница срочно уволилась по собственному желанию приговора суда.

Воспитательница детского сада №5 в городе Виноградов Закарпатской области, которая избила 6-летнюю девочку, пытается вернуться на работу.

По данным журналиста Виталия Глаголы, директор садика пытается восстановить уволенную воспитательницу.

Решением Виноградовского районного суда в сентябре 2022 года женщина была наказана штрафом в размере 850 гривен.

"Пока директор садика пытается восстановить уволенную воспитательницу на работе, чтобы и дальше материла и избивала детей, ведь, исходя из реалий, цена такому бесчинству всего 850 гривен", — написал он.

Фото: Виталий Глагола

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В постановлении суда говорится, что воспитательница ладонью правой руки нанесла ребенку один удар в область спины, нанеся ему телесные повреждения. Это подтвердил судебно-медицинский эксперт.

Следствие установило, что женщина "схватила ребенка правой рукой за его левую руку и начала трясти телом, вызывая ему при этом физическую боль".

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По данным журналиста, на инцидент и действия директора садика обратило внимание руководство Закарпатской областной военной администрации.

Напомним, в Киеве отец угрожал выбросить с балкона 3-месячную девочку. Инцидент произошел в Святошинском районе столицы.

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