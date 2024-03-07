На Закарпатье врач насиловал пациентов, пока они были под действием препаратов: жертвы – мужчины

Медика "застучал" во время одного из таких поступков коллега.

В Закарпатье, в Иршавской больнице медик насиловал своих пациентов, пока они были под действием препаратов.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Telegram.

По информации Глаголы, врач на рабочем месте предоставлял своим пациентам препараты, от которых они либо теряли сознание, либо не могли понять, что происходит вокруг.

Во время действия подобного препарата медик совершал действия сексуального характера по отношению к пациенту, который он снимал на камеру телефона.

Ставил фото обнаженных мужчин, над которыми надругался, на телефон

Во время процессуальных действий у него обнаружили несколько сотен интимных фото и видео пациентов. Судя по словам местных журналистов, жертвы насильника в халате - мужчины.

Другой местный журналист Роман Келемен отмечает, что фото сексуального надругательства над пациентами врач хранил в своем телефоне. Он ставил фото обнаженных мужчин на аватарку их номеров, и когда ему звонили пациенты высвечивались фото непристойного поведения врача с пациентом. Только за январь врач сделал 260 фотографий сексуального надругательства над пациентами.

"Застукал" коллега

В местном издании "Закарпатье 24" добавляют, что об инциденте стало известно в конце февраля. Медика разоблачил во время одного из таких поступков коллега. После этого злоумышленник был уволен из больницы. Келемен со ссылкой на других медиков больницы уточняет, что многие из коллектива знали о таких действиях своего коллеги.

А после обращения одного из потерпевших в полицию было открыто уголовное производство.

В пресс-службе полиции ответили изданию, что медику пока сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве семья наняла чистильщика аквариума, а он развращал их 13-летнюю дочь.

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