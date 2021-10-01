На Закарпатье вспыхнул масштабный пожар: горит здание бывшего завода (фото, видео)

По предварительным данным, пострадавших на пожаре нет.

В городе Мукачево Закарпатской области на ул. Мира 1 октября вспыхнул масштабный пожар на территории бывшего завода. Там горит заброшенное помещение.

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Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

К ликвидации пожара привлечено 9 единиц техники и 39 спасателей из пожарно-спасательных частей Мукачево, пгт Среднее Ужгородского района и добровольной пожарной команды с. Дерцен.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Продолжается ликвидация возгорания.

Напомним, под Днепром полицейский вынес из огня двух человек.

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