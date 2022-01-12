На Закарпатье юноша с психическими недостатками зарубил свою тетю-опекуншу

На Закарпатье юноша с психическими недостатками зарубил свою тетю-опекуншу

Тело погибшей обнаружил ее сын.

В Виноградове на Закарпатье задержан 18-летний юноша, который подозревается в убийстве собственной тети.

О происшествии сообщает местная полиция.

О найденном теле 62-летней матери в ее жилье сообщил сын. "Проведя первоочередные следственные действия, полицейские выяснили, что к смерти потерпевшей причастен ее 18-летний племянник. Он имеет инвалидность из-за недостатков психического развития. После смерти родителей фигурант дела был передан под опеку тети", — сообщили в полиции.

Отмечается, что для преступления юноша избрал топор, которым и убил женщину. "В тот вечер, находясь по месту их совместного проживания, он взял топор и нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — добавили правоохранители.

18-летнего подозреваемого поместили в спецпалату Виноградовской больницы, где он находится под наблюдением врачей и под стражей полиции. Ему инкриминируют умышленное убийство.

Читайте также:

Подозрение на перелом носа и ушиб головы: в школе под Киевом двое подростков так подрались, что их забрала скорая

В 2022 году Минздрав обновил подходы к финансированию "ководных пакетов" для больниц: что изменилось

В Харькове в переходе метро в час пик упал потолок