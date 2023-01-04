На Закарпатье за сутки поймали 14 уклонистов, которые хотели незаконно пересечь границу: фото

Группу из пяти мужчин задержали в 800 метрах от границы с Румынией.

За прошедшие сутки пограничники Мукачевского отряда задержали на государственной границе 14 мужчин призывного возраста, которые намеревались вне пунктов пропуска покинуть территорию Украины.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Большинство мужчин прибыли в Закарпатье из других областей. Так, два человека приехали из Днепропетровщины, еще двое из Харьковщины, и по одному eуклонисту из Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Херсонской областей, остальные задержанные — закарпатцы.

Найболее крупную группу из пяти мужчин задержали в 800 метрах от границы с Румынией.

Также мужчины пытались пересечь границу на участках ответственности отделов пограничной службы "Вилок", "Деловое", "Лужанка", "Тячев" и "Дьяково". Пограничные наряды от этих подразделений остановили девять нарушителей границы.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают лица, причастные к организации незаконного перемещения военнообязанных мужчин через границу.

На задержанных, совершивших админправонарушение, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", составили протоколы, дела направили в суд.

Уклонисты в Украине

С начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли при попытке незаконно попасть за границу.

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