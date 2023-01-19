На Закарпатье задержали 20 уклонистов: один был с резиновой лодкой (фото)

На Закарпатье пограничники остановили 20 мужчин призывного возраста, которые пытались сбежать из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Семнадцать "путешественников" попытались обойти пограничные наряды на украино-венгерском участке границы. Еще трое пытались бежать в Румынию.

14 мужчин планировали переплывать Тису в пределах населенных пунктов Вилок и Солотвино. Один из ловкачей даже запасся резиновой лодкой. Однако их намерениям помешали пограничники.

Нарушителей привлекут к ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Также направлено сообщение Нацполиции о выявлении признаков правонарушения по ст. "Уклонение от призыва по мобилизации".