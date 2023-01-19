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На Закарпатье задержали 20 уклонистов: один был с резиновой лодкой (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Время на прочтение
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На Закарпатье задержали 20 уклонистов: один был с резиновой лодкой (фото)

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Уклонисты пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

На Закарпатье пограничники остановили 20 мужчин призывного возраста, которые пытались сбежать из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Семнадцать "путешественников" попытались обойти пограничные наряды на украино-венгерском участке границы. Еще трое пытались бежать в Румынию.

14 мужчин планировали переплывать Тису в пределах населенных пунктов Вилок и Солотвино. Один из ловкачей даже запасся резиновой лодкой. Однако их намерениям помешали пограничники.

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Нарушителей привлекут к ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Также направлено сообщение Нацполиции о выявлении признаков правонарушения по ст. "Уклонение от призыва по мобилизации".

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Как некоторые военнообязанные украинцы пытаются бежать за границу

Напомним, что на Буковине задержали 14 уклонистов, пытавшихся бежать в Румынию по опасным горным тропам. В Одесской области уклонист, который пытался бежать в Молдову, упал в трехметровый ров. Ему пришлось звать на помощь пограничников.

Также месяц назад на границе с Молдовой задержали трех "чабанов", которые якобы "потеряли стадо овец". Правда, у них были все документы и вещи первой необходимости.

А на Закарпатье уклонист из Запорожья пытался вплавь бежать в Румынию вместе со своим песиком.

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Дата публикации
Просмотры
746
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