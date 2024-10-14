На Закарпатье задержали айтишника при "попытке пересечения границы": мужчина говорит, что имеет бронь и приехал на отдых

Суд постановил, что в протоколе, составленном в отношении айтишника EPAM, не указано, в чем именно заключается суть правонарушения и какие действия для этого он совершил, и вообще текст сформулирован некорректно.

На Закарпатье задержали айтишника при "попытке пересечения границы", он говорит, что якобы имеет бронь и приехал на отдых.

Об этом пишет dev.ua.

Суд постановил, что по делу "некорректно сформулировано обвинение" и встал на сторону айтишника.

Согласно материалам дела, которое рассмотрел Великоберезнянский райсуд Закарпатской области, айтишника из EPAM вместе с группой лиц задержали 28 августа на окраине населенного пункта Соль Ужгородского района Закарпатской области – за 5,1 км до линии государственной границы со Словакией – и обвинили в попытке ее незаконного пересечения.

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Сам айтишник на заседание не явился, однако подал заявление, в котором объяснял свое отсутствие "дальним расстоянием до места жительства". Более того, мужчина пишет, что прибыл в Закарпатскую область с целью посетить несколько населенных пунктов и туристических комплексов и в дальнейшем вернуться во Львов. Он добавляет, что не собирался пересекать границу – и не имел с собой ни загранпаспорта, ни валюты.

Примечательно, что программист отмечает, что он был задержан в селе Порошково, а не в населенном пункте Соль. Также в качестве доказательств мужчина предоставил суду копии выписки из приказа Минэкономики о бронировании, приказа об отпуске от 26.08.2024, военно-учетного документа из системы "Резерв+" и квитанций по осуществлению оплат.

В решении суд постановил, что в протоколе, составленном в отношении программиста, не указано "в чем именно заключается суть правонарушения и какие действия для этого он совершил" и вообще текст сформулирован "некорректно". Также нет доказательств того, что мужчина задержан непосредственно во время попытки пересечь границу и именно на окраине населенного пункта Соль.

"Пребывание программиста в контролируемом приграничном районе без предоставления надлежащих и допустимых доказательств, не может свидетельствовать о том, что он пытался незаконно пересечь государственную границу Украины", – говорится в решении.

Суд постановил закрыть производство по причине отсутствия в действиях программиста состава административного правонарушения.

Напомним, 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

Источники ТСН.ua среди руководства правоохранительных органов отметили, что указание по охране общественного порядка у Дворца спорта поступило "сверху".

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