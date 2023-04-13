На Закарпатье задержали "дельца", который вез уклонистов в Румынию: сколько ему платили

В Закарпатье правоохранители задержали злоумышленника, который вез автомобилем в направлении границы с Румынией 4 военнообязанных мужчин.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Руководил авто житель города Рахов. Его пассажирами оказались трое жителей Закарпатья и один – Черкасской области, все – мужчины призывного возраста.

По словам правоохранителей, водитель вез своих пассажиров в село Деловое, где они планировали нелегально пересечь границу в Румынию. Свои услуги делец оценил в 3,5 тыс. евро с одного уклоняющегося и по 3 тысячи долларов из других.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Например, вчера уклониста из Харькова вместе с женой и младенцем, пытавшимся бежать в Словакию, поймали на окраине Ужгорода.

На Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией. В течение года, с самого начала полномасштабного вторжения РФ, было зафиксировано 15 случаев гибели мужчин при попытках преодоления речного участка границы.

На прошлой неделе на Закарпатье уклонисты убегали за границу в карете "скорой". В Польше задержали 20-летнего уклониста из Украины, который незаконно пересек границу, переплыв реку. Теперь его депортируют назад.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили схему вывоза мужчин за границу. Под видом дальнобойщиков сбежали более 450 уклонистов.

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