На Закарпатье задержали двух беглецов от мобилизации: что придумали уклонисты

В Закарпатской области на КПП "Тиса" и "Чоп (Дружба)" задержали двух военнообязанных граждан, пытавшихся уклониться от мобилизации и незаконно попасть в Венгрию.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Одного уклониста задержали в пункте пропуска Тиса во время проверки документов пассажиров легкового автомобиля Audi. Вместо паспорта предоставил на контроль пограничнику свидетельство о рождении 15-летнего юноши.

"Документ вызвал у пограничного наряда сомнения в его принадлежности предъявителю. Правоохранители установили, что документ не принадлежит лицу, пересекающему границу. Предъявитель свидетельства действительно оказался 26-летним гражданином Украины", — сообщили в Госпогранслужбе.

Другого уклониста обнаружили на пункте пропуска "Чоп (Дружба)" во время проверки пассажиров поезда "Мукачево-Будапешт". Им оказался 24-летний киевлянин. Молодой человек хотел пересечь границу как лицо, являющееся опекуном женщины-инвалида.

"Мужчина объяснял, что его бабушка проживает в Германии, однако по состоянию здоровья не может оставаться одна. Во время паспортного контроля пограничники установили, что документ бабушки о принятии ее на консульский учет в Гамбурге поддельный, а подозреваемый не ориентируется в болезнях женщины, за которой вроде бы присматривает", — говорится в сообщении.

После установления всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности по статье "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Как сообщалось, в Житомирской области глава ВЛК организовала бизнес на мобилизации. Женщина вместе с сообщниками из уклонян делала "тяжелобольных", что позволяло им выезжать за границу.

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