На Закарпатье задержали киевлянина, сотрудничавшего с государством-агрессором Россией

В Закарпатской области Государственное бюро расследований обнаружило жителя Киева, сотрудничавшего с государством-террористкой.
Отмечается, что стражи порядка установили причастность киевлянина к проведению подрывной деятельности в ущерб национальным интересам Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Правоохранители установили, что мужчина неоднократно в частных разговорах, телефонном общении и в сообщениях в мессенджерах высказывался в поддержку действий военнослужащих армии страны-агрессорки. Его действия также подтвердили результаты психофизиологического исследования с помощью полиграфа.
В ДБР отмечают, что реакции мужчины однозначно засвидетельствовали его причастность к сотрудничеству с Россией и передаче информации врагу.
Как сообщалось, в Запорожье правоохранители задержали и гражданина Российской Федерации, которого подозревают в сотрудничестве со страной-агрессоркой. Отмечается, что мужчина работал водителем и возил гуманитарную помощь во время оккупированного захватчиками Мелитополя. Впрочем, он "сливал" своим кураторам из Москвы данные об обороне города и области.
Читайте также:
- Россия готовится применять устаревшую советскую военную технику — разведка
- Больше похожие на могилы: в России студентов заставляют тренироваться рыть окопы (фото)
- Выстроились буквами "Z" и "V": каковы методы "патриотического воспитания" в России (видео)