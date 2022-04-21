На Закарпатье задержали киевлянина, сотрудничавшего с государством-агрессором Россией

В Закарпатской области Государственное бюро расследований обнаружило жителя Киева, сотрудничавшего с государством-террористкой.

Отмечается, что стражи порядка установили причастность киевлянина к проведению подрывной деятельности в ущерб национальным интересам Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Правоохранители установили, что мужчина неоднократно в частных разговорах, телефонном общении и в сообщениях в мессенджерах высказывался в поддержку действий военнослужащих армии страны-агрессорки. Его действия также подтвердили результаты психофизиологического исследования с помощью полиграфа.

В ДБР отмечают, что реакции мужчины однозначно засвидетельствовали его причастность к сотрудничеству с Россией и передаче информации врагу.

Как сообщалось, в Запорожье правоохранители задержали и гражданина Российской Федерации, которого подозревают в сотрудничестве со страной-агрессоркой. Отмечается, что мужчина работал водителем и возил гуманитарную помощь во время оккупированного захватчиками Мелитополя. Впрочем, он "сливал" своим кураторам из Москвы данные об обороне города и области.

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