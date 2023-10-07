На Закарпатье задержали кума Медведчука: депутат руководил бандой рэкетиров (фото, видео)

Задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивала" из них деньги.

В результате проведенной спецоперации работники СБУ задержали действующего депутата Закарпатского областного совета, являющегося давним соратником и кумом государственного предателя Виктора Медведчука. По информации спецслужбы, задержанный, которым, очевидно, является депутат Иван Чубырко, был лидером банды рэкетиров и имел статус криминального "авторитета".

Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав соответствующие кадры.

Что известно о задержанном

В сообщении говорится, что Виктор Медведчук в свое время назначил этого мужчину руководителем областной ячейки запрещенной партии "ОПЗЖ".

"В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата", — уточнили в СБУ.

Под такое описание подпадает действующий депутат Закарпатского облсовета Иван Чубырко, возглавлявший в области "ОПЗЖ", а также явля.щийся не только кумом Виктора Медведчука, но и его шурином — он женат на сестре Оксаны Марченко.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и выбивала из них деньги.

"Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение. В случае отказа платить "дань" — бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества", — говорится в сообщении.

За что задержали Ивана Чубырко

Следователи СБУ установили, что Иван Чубырко вместе с еще одним криминальным "авторитетом", который был его "правой рукой", требовали от местного предпринимателя 135 тысяч долларов США. Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного долга.

СБУ задержала сообщника депутата, занимавшегося вымогательством / Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника при передаче им первой части денег в размере 20 тысяч долларов от пострадавшего предпринимателя.

Часть денег, которые отдал вымогателям частный предприниматель / Фото: СБУ

При обыске по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности.

Какие обвинения выдвинуты

В настоящее время злоумышленники задержаны. Им готовится уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.