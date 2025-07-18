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- Украина
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На Закарпатье задержали мужчину, из-за которого возмутился Орбан
Правоохранители устанавливают мотивы преступления, на которое обратил внимание премьер-министр Венгрии.
На Закарпатье полицейские разыскали и задержали мужчину, причастного к поджогу греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы. На месте преступления он оставил провокационную надпись, которая вызвала возмущение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области, опубликовав фото задержанного.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции получили сведения, свидетельствующие о причастности к совершению преступления 28-летнего жителя села Паладь-Комаровцы.
Его действия квалифицировали по ч.1 ст.161 и ч.2 ст.194 УКУ, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.
Сейчас правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления. Следствие продолжается.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Закарпатье неизвестные подожгли церковь и оставили ксенофобскую надпись с угрозами венграм. На фото, которое опубликовал венгерский премьер, было видно, что на здании написано «Мадьяров на ножи».
Напомним, в Центре противодействия дезинформации отметили, что инцидент в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье используют российские пропагандисты для разжигания межэтнической враждыи продвижения нарратива о «притеснениях венгров» в Украине.