На Закарпатье задержали мужчину, из-за которого возмутился Орбан

Задержанный за поджог церкви на Закарпатье / © Национальная полиция Закарпатской области

Реклама

На Закарпатье полицейские разыскали и задержали мужчину, причастного к поджогу греко-католической церкви в селе Паладь-Комаровцы. На месте преступления он оставил провокационную надпись, которая вызвала возмущение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области, опубликовав фото задержанного.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции получили сведения, свидетельствующие о причастности к совершению преступления 28-летнего жителя села Паладь-Комаровцы.

Реклама

Его действия квалифицировали по ч.1 ст.161 и ч.2 ст.194 УКУ, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений и умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления. Следствие продолжается.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на Закарпатье неизвестные подожгли церковь и оставили ксенофобскую надпись с угрозами венграм. На фото, которое опубликовал венгерский премьер, было видно, что на здании написано «Мадьяров на ножи».

Напомним, в Центре противодействия дезинформации отметили, что инцидент в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье используют российские пропагандисты для разжигания межэтнической враждыи продвижения нарратива о «притеснениях венгров» в Украине.

Реклама