На Закарпатье задержали мужчину: пытался переправить за границу мужчин-призывников

На Закарпатье задержали мужчину: пытался переправить за границу мужчин-призывников

Молодого человека поместили в СИЗО, а призывников — в военкомат.

В Закарпатской области полиция задержала злоумышленника, пытавшегося незаконно переправить через госграницу двух украинцев призывного возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что житель поселка Буштыно Тячевского района организовал схему, по которой помогал незаконно пересечь "зеленую" границу мужчинам призывного возраста.

Оперативникам удалось задержать 13 марта 22-летнего мужчину. К слову, раньше у него была судимость.

За свои преступные услуги подозреваемый должен был получить в собственность автомобиль Toyota. Автомобиль принадлежал одному из "клиентов". Кроме того, получил 3 000$ наличными.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В то же время уклонявшихся доставили в военкомат.

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