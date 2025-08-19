- Дата публикации
На Закарпатье задержали насильника 13-летнего ребенка: девочка беременна
На Закарпатье задержан подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки.
В поселке Воловец на Закарпатье 21-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку. Она забеременела.
Об этом передает местное издание «Закарпаття 24» со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что в полицию обратилась жительница поселка Воловец и заявила о беременности ее 13-летней дочери.
Правоохранители выяснили, что малолетнюю изнасиловали. Инцидент произошел в июне этого года. Было установлено, что это сделал 21-летний местный житель.
Злоумышленника разыскали — он в содеянном признался. Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 152 УКУ, то есть изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.
Подозреваемый был задержан. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
