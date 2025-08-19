На Закарпатье задержали насильника 13-летнего ребенка: девочка беременна

Задержанный злоумышленник. Фото Закарпатья 24

Реклама

В поселке Воловец на Закарпатье 21-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку. Она забеременела.

Об этом передает местное издание «Закарпаття 24» со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что в полицию обратилась жительница поселка Воловец и заявила о беременности ее 13-летней дочери.

Реклама

Правоохранители выяснили, что малолетнюю изнасиловали. Инцидент произошел в июне этого года. Было установлено, что это сделал 21-летний местный житель.

Злоумышленника разыскали — он в содеянном признался. Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 152 УКУ, то есть изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Подозреваемый был задержан. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве 25-летний парень учил 8-летнюю снимать порно.