На Закарпатье задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении 9-летней девочки

Злоумышленника содержат под стражей без права внесения залога.

В Закарпатье 29-летнему мужчине сообщено о подозрении в развращении малолетней девочки.

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

По данным следствия, он совершал развратные действия в отношении 9-летней девочки.

“Случилось это посреди дня в Виноградове. О случившемся напуганный ребенок сразу же сообщил матери, а та – сотрудникам полиции. Злоумышленник скрылся, однако правоохранителям удалось оперативно его задержать”, — говорится в сообщении.

В суде представитель прокуратуры доказал необходимость применить к подозреваемому наиболее строгую меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

"Стоит отметить, что мужчина судим раньше за кражи имущества и на момент совершения нового преступления отбывал испытательный срок наказания", — уточнили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляют следователи полиции Береговского района. Закарпатцу при доказательстве его вины грозит до 8 лет заключения.

Напомним, ранее в городе Мукачево Закарпатской области был задержан 62-летний мужчина, подозреваемый в развращении 8-летней местной жительницы. Обнаженный мужчина купался с полностью раздетой маленькой девочкой.

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