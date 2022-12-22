На Закарпатье задержали самую большую группу уклонистов с женщинами и детьми: фото

В Закарпатье уклоняющие прибыли из Житомирщины, Сумщины, Днепропетровщины, Полтавщины, Харьковщины и Одесщины.
Двух мужчин вместе с четырьмя женщинами и восемью детьми на рассвете обнаружили на украинско-венгерской границе.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Нарушители оказались жителями Закарпатья, которые намеревались незаконно пересечь границу из Украины в Венгрию, чтобы поселиться на территории Евросоюза.
Еще одну попытку нелегального пересечения государственного рубежа зафиксировали у украинско-румынской границы. Десять мужчин призывного возраста поймали на участках отделов пограничной службы "Яблоновка" и "Тячев", еще пятеро — пограничные наряды отделов "Деловое" и "Дьяково".
Как выяснилось, в Закарпатье уклонисты прибыли с Житомирщины, Сумщины, Днепропетровщины, Полтавщины, Харьковщины и Одесщины.
Напомним, в Польше в населенном пункте Корчова пограничники вытаскивали из окна автомобиля 37-летнего украинца, нарушившего правила дорожного движения. Он пытался быстро уехать в Украину.
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