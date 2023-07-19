На Закарпатье задержали "спринтера", пытавшегося перебежать через границу в Словакию

В пункте пропуска "Малые Селменцы" на Закарпатье пограничники 18 июля задержали гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в Словакию. Юноша попытался перебежать границу, чтобы избежать проверок.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Как рассказали пограничники, 19-летний парень следовал из Украины через пешеходный пункт пропуска. Молодой человек дождался завершения оформления предыдущих лиц, зашел на территорию пункта пропуска и внезапно начал бежать в направлении Словакии. Он не остановился в зоне таможенного контроля и пытался обойти пограничный контроль. Его задержал наряд.

Задержанный оказался жителем Кропивницкого.

Жителя Кропивницкого задержали на границе Украины.

"Спринтер" задержан в административном порядке на срок до трех суток с целью составления процессуальных документов и выяснения обстоятельств дела. Теперь ему придется отвечать перед законом сразу за три правонарушения", — говорится в сообщении.

Речь идет о нарушении режима в пунктах пропуска, о попытке незаконно пересечь государственную границу и о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию работника Госпогранслужбы. Решение по двум последним делам будет принимать суд.

Напомним, СБУ разоблачила в Украине схему незаконного выезда мужчин за границу: как действовали преступники.

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