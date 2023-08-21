На Закарпатье задержали "волонтера" и "иностранца", пытавшихся выехать за границу: фото

В Закарпатской области на пункте пропуска "Вилок" задержаны двое мужчин призывного возраста, которые выдавали себя за "волонтера" и "иностранца", чтобы выехать за границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным пограничников, в пункте пропуска "Вилок" задержан 41-летний житель Ирпеня Киевской области. Мужчина заявил, что он волонтер, а потому уезжает за границу. Во время проверки удостоверения оказалось, что это – ложь. Уклонист признался, что купил "документ" в одном из Telegram-каналов.

На Закарпатье задержаны уклоняющиеся с фальшивыми документами / Фото: Госпогранслужба Украины

21 августа на том же пункте пропуска был задержан 27-летний закарпатец. Он показал штамп о взятии на постоянный консульский учет в Консульстве Украины в Венгрии и видавал из себя "иностранца". Впоследствии оказалось, что документ поддельный.

Уклонники подделали документы, чтобы уехать за границу / Фото: Госпогранслужба Украины

"О наличии в действиях украинцев признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", пограничники сообщили сотрудникам полиции", — говорится в сообщении.

Напомним, на границе с Венгрией разоблачили двух уклонистов, которые незаконно пытались скрыться из Украины.

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