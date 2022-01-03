На Закарпатье задержан мужчина, который еще в ноябре ранил из пистолета в кафе двух человек

На Закарпатье задержан мужчина, который еще в ноябре ранил из пистолета в кафе двух человек

Все это время мужчина скрывался.

Полиция Закарпатья провела целую спецоперацию, чтобы задержать 34-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на умышленное убийство двух человек.

Об этом сообщают правоохранители на своем сайте.

«В соответствии со статьей 208 УПК Украины он помещен в изолятор временного содержания. Следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей», — отмечают правоохранители.

Мужчине за совершенное грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что стрельба произошла 7 ноября 2021 года ночью, в одном из развлекательных заведений Мукачево. В результате с огнестрельными ранениями были госпитализированы двое мужчин в возрасте 26 и 27 лет. Потерпевшие отказывались свидетельствовать о происшествии, правоохранители установили, что в ту ночь между потерпевшими и злоумышленником произошел словесный конфликт, в ходе которого последний произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

Правоохранителям в тот же день удалось установить личность подозреваемого, но с тех пор мужчина скрывался.

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