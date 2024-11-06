На Закарпатье задержан руководитель ТЦК: в чем его обвиняют (фото)

На Закарпатье разоблачены еще две схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Подозрение получили руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады территориальной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По материалам следователей Нацполиции, оба фигуранта действовали порознь, но использовали схожие схемы: в обмен на взятки предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов о "плохом" здоровье.

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Для этого чиновники снабжали потенциальных призывников фиктивными медзаключениями ВВК о наличии тяжелых заболеваний.

В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с военного учета и могли незаконно выехать за пределы Украины.

За такую услугу чиновники получали от 4 тысяч американских долларов.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ.

Задержание чиновника, который помогал уклоняющимся / Фото: СБУ

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине ужесточаются отслеживания нарушителей мобилизационного законодательства и правил военного учета. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Внимание уклонистам! ТЦК, СБУ, разведка и Нацполиция будут теперь обмениваться данными о гражданах

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