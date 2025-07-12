- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 1 мин
На Закарпатье зафиксирована вспышка отравлений среди туристов: что известно
На Закарпатье зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Все пострадавшие пили воду из водопада Шипот.
В Закарпатской области зафиксировали уже 38 случаев острой кишечной инфекции среди людей, которые отдыхали возле водопада Шипот.
Об этом сообщил Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
28 больных проживали в палаточном лагере и участвовали в молодежном мероприятии, еще 10 человек были на экскурсии у водопада.
В большинстве случаев состояние пациентов средней тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Тяжелых осложнений или смертей нет.
Причиной отравления, вероятно, стала вода из водопада, которую употребляли без кипячения — как для питья, так и для приготовления пищи. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование и медицинское наблюдение за теми, кто контактировал с больными.
Медики напоминают: во время отдыха на природе следует соблюдать элементарные правила гигиены — не пить воду из рек или водопадов, хранить продукты в надлежащих условиях и при первых симптомах недомогания сразу обращаться к врачу.
Стоит отметить, что первые девять случаев отравления были зафиксированы 8 июля. Впоследствии количество обращений к врачам возросло более чем втрое.
Напомним, в Киеве произошла вспышка отравления среди детей, которые купались на озере Вербном. Такие сообщения распространяются по Сети и очень пугают горожан.