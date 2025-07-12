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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Закарпатье зафиксирована вспышка отравлений среди туристов: что известно

На Закарпатье зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Все пострадавшие пили воду из водопада Шипот.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Водопад Шипот

Водопад Шипот / © uk.wikipedia

В Закарпатской области зафиксировали уже 38 случаев острой кишечной инфекции среди людей, которые отдыхали возле водопада Шипот.

Об этом сообщил Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

28 больных проживали в палаточном лагере и участвовали в молодежном мероприятии, еще 10 человек были на экскурсии у водопада.

В большинстве случаев состояние пациентов средней тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Тяжелых осложнений или смертей нет.

Причиной отравления, вероятно, стала вода из водопада, которую употребляли без кипячения — как для питья, так и для приготовления пищи. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование и медицинское наблюдение за теми, кто контактировал с больными.

Медики напоминают: во время отдыха на природе следует соблюдать элементарные правила гигиены — не пить воду из рек или водопадов, хранить продукты в надлежащих условиях и при первых симптомах недомогания сразу обращаться к врачу.

Стоит отметить, что первые девять случаев отравления были зафиксированы 8 июля. Впоследствии количество обращений к врачам возросло более чем втрое.

Напомним, в Киеве произошла вспышка отравления среди детей, которые купались на озере Вербном. Такие сообщения распространяются по Сети и очень пугают горожан.

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