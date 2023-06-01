На Закарпатье запретили религиозные организации, связанные с агрессором Россией

Запрет касается также к общественных организаций.

В Закарпатской области запретили деятельность религиозных организаций, связанных со страной-агрессором Россией. Запрет касается и других общественных организаций, имеющих отношение к Кремлю.

Об этом говорится в решении областного совета.

Решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области" поддержали депутаты облсовета.

"Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, сотрудничающих или связанных со страной-агрессором российской федерацией", — говорится в документе.

Депутаты также рекомендуют правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на выявление фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

Напомним, результаты соцопроса фонда "Демократические инициативы" свидетельствуют о том, что более половины украинцев считают, что УПЦ МП внесла свой вклад во вторжение российских войск в Украину. Более всего такое мнение распространено в западной части нашего государства — 60% опрошенных высказались об этом утвердительно.

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