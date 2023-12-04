На Закарпатье заживо сгорело три человека, среди которых два ребенка: подробности (фото)

В понедельник, 4 декабря, в Закарпатье в пожаре погибли три человека. Причиной стало неосторожное обращение с печью.

Три человека, среди которых двое детей, погибли на Закарпатье во время пожара.

Об этом сообщает ГСЧС.

Трагическое событие произошло в частном жилом доме в пгт Солотвино Тячевского района. Погибшим детям было 6 и 7 лет.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

На Закарпатье заживо сгорело три человека, среди которых два ребенка / Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее в Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем. Он столкнулся с металлическим отбойником, от удара автомобиль опрокинулся на крышу и загорелся.

Читайте также: