На Закарпатье заживо сгорело три человека, среди которых два ребенка: подробности (фото)

В понедельник, 4 декабря, в Закарпатье в пожаре погибли три человека. Причиной стало неосторожное обращение с печью.
Три человека, среди которых двое детей, погибли на Закарпатье во время пожара.
Об этом сообщает ГСЧС.
Трагическое событие произошло в частном жилом доме в пгт Солотвино Тячевского района. Погибшим детям было 6 и 7 лет.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним, ранее в Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем. Он столкнулся с металлическим отбойником, от удара автомобиль опрокинулся на крышу и загорелся.
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