На Закарпатье женщина на авто убила военного - появилось видео жуткого ДТП

ДТП на Закарпатье / © Виталий Глагола

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В сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло в городе Перечин на Закарпатье: женщина за рулем легковушки на большой скорости влетела в контрольно-пропускной пункт пограничников. В результате столкновения погиб военнослужащий.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола в Telegram.

«Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения — в сети уже опубликовано видео. Погибшим оказался мастер-сержант Чопского пограничного отряда Владимир Скловский, участник боевых действий, муж и отец двоих детей», — написал он.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как легковой автомобиль на бешеной скорости въезжает прямо в КПП пограничников. Кадры выглядят впечатляюще — удар был настолько сильным, что конструкции блокпоста буквально разлетелись.

ДТП на Закарпатті

По предварительным данным, женщина за рулем легковушки отказалась проходить тест на состояние опьянения. Однако медики все же отобрали образцы крови для лабораторного анализа, чтобы установить, была ли она под действием алкоголя или наркотических веществ.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, на следующий день после аварии подозреваемую доставили в изолятор временного содержания (ИВС). Сейчас она находится там и ждет решения суда относительно меры пресечения. Прокуратура уже готовит представление в суд и будет просить избрать безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье руководитель одного из местных отделов полиции нарушил правила дорожного движения, что привело к смертельной аварии. В результате ДТП погибли два человека, оставив после себя осиротевших детей.

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