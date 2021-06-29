На Закарпатье женщина обнаружила во дворе гигантскую змею и стала объектом хейта в соцсети

Женщина расправилась со змеей.
В Закарпатской области в поселке Великий Березный местная жительница обнаружила во дворе почти 2-метровую змею. Непрошеным гостем оказался червонокнижний полоз.
Фотографии находки женщина опубликовала на своей странице в соцсети.
"Такое чудо заползло ко мне во двор. Мы с Юрчиком, с внуком, ее ликвидировали со двора", — написала Мария Рейпаши.
Этот пост женщины вызвал бурю возмущения серез пользователей. Дело в том, что во двор женщины заполз карпатский (лесной) полоз, который является неядовитым и занесен в Красную книгу Украины. На фотографии змея мертва, поэтому слова женщины "ликвидировали со двора" имеют прямое значение.
Пользователи считают, что в таких случаях надо было оставить змею в покое, и она бы поползла куда подальше. Некоторые стали на сторону женщины — что она убила змею из-за страха, и неизвестно, как бы на ее месте поступили другие.
Лесной полоз является одной из крупнейших змей Украины. Его длина иногда достигает более 2 метров. Полоз уничтожает грызунов. С 2009 года занесен в Красную книгу Украины. Штраф за убийство одной особи этого вида составляет 5 тысяч гривен.
Напомним, что во Львовской области в больницу экстренно госпитализировали женщину и подростка, которых покасала змея.