На Закарпатье женщина отдавала своих детей "в аренду" попрошайкам: как ее накажут (фото, видео)

Горе-мать, которая сдавала «в аренду» собственных детей / © Национальная полиция Закарпатской области

В Закарпатье женщина отдавала собственных детей «в аренду» для попрошайничества.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области в Facebook и обнародовала фото.

«Сотрудники Отделения полиции № 1 Хустского районного управления полиции завершили досудебное расследование по делу о 32-летней закарпатке, которая за деньги передавала собственных детей посторонним лицам для занятия попрошайничеством», — говорится в сообщении полиции.

Речь идет о преступлении, которое полицейские разоблачили в начале апреля этого года. Тогда в ходе оперативной работы правоохранители задержали жительницу села Ильница Хустского района во время передачи двоих детей — 11-летнего сына и 5-летней дочери для дальнейшей трудовой эксплуатации. Детей должны были вывезти на несколько недель во Львовскую и Ивано-Франковскую области. По оперативным данным полиции, одну неделю такой «аренды» женщина оценивала в 1000 долларов (по 500 долларов за каждого ребенка).

Горе-мать отдавала своих детей для попрошайничества / © Национальная полиция Закарпатской области

Дети подозреваемой — 11-летний мальчик и 5-летняя девочка — будут жить с бабушкой / © Национальная полиция Закарпатской области

Следователи полиции квалифицировали действия горе-матери как торговлю людьми. С момента задержания фигурантка находится в следственном изоляторе.

По делу проведены все необходимые следственные действия, сформирован обвинительный акт и направлены материалы для судебного разбирательства.

За совершенное горе-матери грозит от восьми до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Затримання горе-матері в Іршаві / © Национальная полиция Закарпатской области

Пострадавших братика с сестричкой временно передали на воспитание бабушки. За условиями их обитания систематически следят представители социальных служб.

Напомним, в Николаеве полиция задержала пару, которая продала собственного новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. Младенца передали покупателю недалеко от роддома, а деньги злоумышленники планировали потратить на собственные нужды.

