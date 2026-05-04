- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 2 мин
На Закарпатье женщина отдавала своих детей "в аренду" попрошайкам: как ее накажут (фото, видео)
Одну неделю такой «аренды» женщина оценивала в 1 тысячу долларов: по 500 долларов за каждого ребенка — 11-летнего сына и 5-летнюю дочь.
В Закарпатье женщина отдавала собственных детей «в аренду» для попрошайничества.
Об этом сообщила полиция Закарпатской области в Facebook и обнародовала фото.
«Сотрудники Отделения полиции № 1 Хустского районного управления полиции завершили досудебное расследование по делу о 32-летней закарпатке, которая за деньги передавала собственных детей посторонним лицам для занятия попрошайничеством», — говорится в сообщении полиции.
Речь идет о преступлении, которое полицейские разоблачили в начале апреля этого года. Тогда в ходе оперативной работы правоохранители задержали жительницу села Ильница Хустского района во время передачи двоих детей — 11-летнего сына и 5-летней дочери для дальнейшей трудовой эксплуатации. Детей должны были вывезти на несколько недель во Львовскую и Ивано-Франковскую области. По оперативным данным полиции, одну неделю такой «аренды» женщина оценивала в 1000 долларов (по 500 долларов за каждого ребенка).
Следователи полиции квалифицировали действия горе-матери как торговлю людьми. С момента задержания фигурантка находится в следственном изоляторе.
По делу проведены все необходимые следственные действия, сформирован обвинительный акт и направлены материалы для судебного разбирательства.
За совершенное горе-матери грозит от восьми до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Пострадавших братика с сестричкой временно передали на воспитание бабушки. За условиями их обитания систематически следят представители социальных служб.
Напомним, в Николаеве полиция задержала пару, которая продала собственного новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. Младенца передали покупателю недалеко от роддома, а деньги злоумышленники планировали потратить на собственные нужды.