Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Закарпатье женщина убила мужчину, потому что не хотела заниматься сексом

На Закарпатье женщина убила мужчину, потому что не хотела заниматься сексом

Женщина будет отбывать срок за убийство / Фото: pixabay.com

Убийство произошло во время ссоры.

На Закарпатье женщина забила мужчину стулом до смерти, потому что не захотела заниматься с ним сексом. За совершенное ей приговорили к 9 годам заключения.

Об этом сообщает zaxid.net.

Как говорится в приговоре суда, после смерти мужчины она познакомилась с местным жителем, с которым начала жить вместе. Во время ссоры обвиняемая несколько раз ударила мужчину кулаком в лицо, затем стулом, которым он защищался, а когда тот упал на землю, нанесла удары ногами.

От многочисленных переломов мужчина скончался на следующий день. Раны на его теле злоумышленница пыталась скрыть с помощью макияжа, сочинив историю о том, что он упал с велосипеда. Во время судебного заседания женщина не признала своей вины и сказала, что конфликт с погибшим возник после того, как он под хмельком пришел с именин и поднял на нее руку, потому что захотел секса.

Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области мужчина насиловал двух дочерей сожительницы.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация