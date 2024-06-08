На Закарпатье женщина убила мужчину, потому что не хотела заниматься сексом

На Закарпатье женщина забила мужчину стулом до смерти, потому что не захотела заниматься с ним сексом. За совершенное ей приговорили к 9 годам заключения.

Об этом сообщает zaxid.net.

Как говорится в приговоре суда, после смерти мужчины она познакомилась с местным жителем, с которым начала жить вместе. Во время ссоры обвиняемая несколько раз ударила мужчину кулаком в лицо, затем стулом, которым он защищался, а когда тот упал на землю, нанесла удары ногами.

От многочисленных переломов мужчина скончался на следующий день. Раны на его теле злоумышленница пыталась скрыть с помощью макияжа, сочинив историю о том, что он упал с велосипеда. Во время судебного заседания женщина не признала своей вины и сказала, что конфликт с погибшим возник после того, как он под хмельком пришел с именин и поднял на нее руку, потому что захотел секса.

Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области мужчина насиловал двух дочерей сожительницы.

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