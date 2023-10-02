На Закарпатье женщина выпила сок и попала в реанимацию с ожогами: что произошло

В городе Мукачево Закарпатской области женщина выпила сок и попала в реанимацию с ожогами. Она убеждает, что именно в сок могло попасть какое-то опасное вещество.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Екатерина Пухниченко рассказала, что она в одном из заведений питания заказала сок в банке. После того, как она сделала глоток, почувствовала жжение во рту и сразу побежала в туалет промывать рот.

Она отмечает, что после этого ее сразу госпитализировали в реанимацию. Женщина пишет, что к заведению у нее претензий нет, оно подозревает, что проблема именно в соке.

Екатерина Пухниченко отметила, что сейчас идет выяснение того, какая именно жидкость была в соке.

Муж пострадавшей Виктор Шванда в комментарии pmg.ua отметил, что они в заведении питания заказали две банки сока. После того, как его жена сделала первый глоток, она начала кричать и побежала в туалет. Он тоже попробовал сок и говорит, что напиток был очень кислым.

Он добавил, что после этого у него обожжены губы и кончик языка, а у его жены – весь язык, губы и ожоги пищевода и желудка.

"Мы написали заявление в полицию. Правоохранители должны отдать этот сок на экспертизу. Нас за столом было четверо, поэтому свидетели этого случая есть. Также на видеозаписях заведения видно, что бутылки сока были закрыты, когда официанты нам их принесли. Владельцы заведения ко мне подходили, говорили, что это не их вина", — сказал он.

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