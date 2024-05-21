На Закарпатье женщина заявляла, что Украина "стирает с лица земли Донбасс": как ее наказали

Поклонница "русского мира" настаивала, что расстрелы мирного населения в Одессе и Мариуполе якобы совершала именно Украина.
В Закарпатье местная жительница поддерживала действия России и обвиняла Украину в "расстреле" мирного населения и уничтожении городов Донбасса.
Об этом пишет Закарпатская областная прокуратура.
По словам правоохранителей, в течение 2023 года женщина неоднократно распространяла в запрещенной в соцсети провокационные сообщения. Она публично отрицала войну против Украины.
Сторонница "русского мира" настаивала, что расстрелы мирного населения в Одессе и Мариуполе якобы совершала Украина, и именно она "стирает с лица земли Донбасс". Она одобряла действия Путина и отмечала, что он "будет способствовать утверждению мира".
Свою вину в содеянном закарпатка признала и заверила, что искренне раскаивается.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание, лишив право на 12 лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что 80-летнюю сепаратистку лишили квартиры в Виннице.
Читайте также:
- "Вы — стадо, мне Украина ни**я не дала": блоггер из Закарпатья сбежала в Чехию и призывает поделить государство
- Во Львове любитель РФ стал топчиновником горсовета: называл львовян "холуями" и мечтал о "Галицкой республике" — СМИ
- В Киеве известная бьюти-блогерша в TikTok называла агрессию РФ против Украины гибридной войной: фото