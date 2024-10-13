На Закарпатье женщины атаковали и угрожали разбить авто пограничников — что произошло (видео)

Видео уже распространили в Сети.
В Закарпатской области, а именно в селе Кривая Тячевского района, женщины с детьми перекрыли проезд автомобили пограничников, которым наряд ехал к месту несения службы.
Об этом "Общественному" сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.
Соцсетями распространяется видео инцидента. На кадрах женщины пытаются остановить микроавтобус с людьми в военной форме и угрожают разбить машину. Когда авто уехало, они бросились за ним.
По словам спикера, суть требований жительниц Закарпатья пока неясна. К месту происшествия вызвали сотрудников полиции.
"Ситуация была локализована путем проведения разъяснительной работы и доказывания требований законодательства по пограничным вопросам", — сообщила спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.
По словам пресс-секретаря Нацполиции Закарпатья Анны Дан, полицейские выезжали на место происшествия.
"Они зафиксировали событие. Сейчас идет проверка. Никто камнями не бросал — ни служебный автомобиль, ни пограничники не пострадали", — рассказала Анна Дан.
Напомним, на днях в Закарпатье перекрыли канал побега за границу. Организатор схемы общался с мужчинами в соцсетях. Там он и предлагал услугу по переправке.
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