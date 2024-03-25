На Закарпатье женщины перекрыли трассу Киев-Чоп "из-за мобилизации и против ТЦК": видео

На Закарпатье женщины перекрыли дороги "из-за мобилизации и против ТЦК".

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Журналист уточнил, что несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп, непрерывно прохаживаясь по пешеходному переходу. Дорогу перекрыли в районе санатория "Карпаты" и в селе Ракошино.

Дорогу для проезда освобождают полицейские.

"На местах перекрытия движения в пределах Мукачевского района работают сотрудники полиции. Они следят за публичным порядком и сейчас в одной из локаций движение уже восстановили, обеспечили проезд для транспортных средств. Ведомости будут внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ст. 279 Уголовного кодекса Украины. Полиция уже установила организатора мероприятий. Продолжаются следственные действия и меры, причастные будут привлечены к ответственности", — сообщили в полиции Закарпатья.

На Закарпатье женщины перекрыли дороги из-за "мобилизации и против ТЦК"

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу сообщил, что в Закарпатской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки похитили водителя — они силой вытащили мужчину из автомобиля на блокпосту и увезли его в Хустский ТЦК. Его жена с ребенком остались на трассе в поселке Межгорье.

Позже нардеп Мазурашу заявил, что мужа женщины отпустили, выписав повестку по месту жительства. Вместе с семьей он уехал в город Днепр с полигона в Ровенской области, куда его оперативно отправили закарпатские "военкомы".

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